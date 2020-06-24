شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات بريطانية من إصابة الآلاف من مرضى «كورونا» بالتليف الرئوي الدائم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال أطباء إن عشرات الآلاف من الأشخاص بحاجة إلى إعادة العلاج في المستشفى بعد الإصابة الخطيرة بـ«كوفيد – 19» للتحقق مما إذا كانوا قد تعرضوا لتليف دائم في الرئة، وأعراض تشمل ضيق التنفس الشديد والسعال والتعب.

ويشعر الخبراء بالقلق من أن نسبة كبيرة من مرضى «كوفيد – 19» قد أصيبوا بالتليف الرئوي، حسبما ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وذكر بيان لنظام الخدمة الصحية البريطاني «إن إتش إس» أنه سيتم فتح مراكز إعادة تأهيل متخصصة لتلقي المصابين الرعاية.

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ويقول الدكتور سام هير، عضو اللجنة التنفيذية في الجمعية البريطانية للتصوير الصدري ومستشار الكلية الملكية لأطباء الأشعة: «مع كل هذه الحالات، لا يمكننا الجزم في الوقت الحالي. ولكن عادة ما يكون الفيروس أو العدوى في فترة ستة أسابيع، ونتوقع أن تعود الرئة إلى طبيعتها، لكن لم يحدث ذلك، وهذا هو المقلق».

وفي الحالات الخطيرة، يُعتقد أن فيروس «كورونا» يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية مبالغ فيها تسبب المخاط والسوائل وتدفع الخلايا الأخرى لتكوين الأكياس الهوائية أو الحويصلات الهوائية. عندما يحدث ذلك، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي، مما يجعل من الصعب التنفس دون مساعدة.

لا يزال البحث في انتشار تلف الرئة الناجم عن «كوفيد – 19» في مرحلة مبكرة للغاية. ويُعتقد أن من يعانون من شكل خفيف من المرض من غير المحتمل أن يعانون من ضرر دائم. لكن أولئك الموجودين في المستشفى، ولا سيما في العناية المركزة أو المصابين بعدوى شديدة، أكثر عرضة للمضاعفات.

وفي دراسة من الصين، نُشرت في مارس ، ما زال 66 من 70 مريضاً يعانون من مستوى ما من تلف الرئة بعد خروجهم من المستشفى.