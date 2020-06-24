«الصحة العالمية»: جميع الدول الأفريقية أصبح لديها معامل لفحوص كورونا

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وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس كذلك من أن الجائحة تنتشر بدرجة أكبر.
وقال في مؤتمر افتراضي عن تطوير لقاح لكوفيد-19، المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس، وإتاحته في مختلف أرجاء القارة "أحدث مليون حالة إصابة بكوفيد-19 سُجلت في أسبوع واحد".
وأضاف أنه يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحا محتملا وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".
ودعا رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدول على تأمين إمدادات كافية من اللقاح حتى لا تتعرض أفريقيا للإهمال.
وقال جون نكنجاسونج "ما لم نتحرك الآن ستتعرض افريقيا لخطر التخلف عن الركب في السباق العالمي الخاص باللقاحات".
واقترح نكنجاسونج أن تكون الخطوة الرئيسية هي مشاركة أفريقيا مع تحالف جافي العالمي لإنتاج اللقاحات الذي جمع ملياري دولار من مانحين دوليين من أجل شراء اللقاح المستقبلي للدول الفقيرة.
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