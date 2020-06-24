شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 94 من الروهينجا من الغرق قبالة سواحل إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد قائد شرطة شمال آتشيه تري هاديانتو أن صيادين من إندونيسيا أنقذوا المجموعة بعدما رأوا أن الزورق الذي كان يقلهم يغرق، وتم إرسال طاقم من الشرطة والجيش إلى البحر، حيث جرى العثور على طاقم صيد إندونيسي و94 أجنبيا"، مضيفا أنهم لم يصلوا بعد إلى الشاطئ.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 94 من الروهينجا من الغرق قبالة سواحل إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.