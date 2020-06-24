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إنقاذ 94 من الروهينجا من الغرق قبالة سواحل إندونيسيا

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أنقذت الشرطة الاندونيسية اليوم مالايقل عن 94 شخصا يُعتقد أنهم من أقلية الروهينجا العرقية التي تتعرض للاضطهاد في ميانمار، وذلك بعد تحطم زورقهم قبالة إقليم أتشيه الإندونيسي.

وأفاد قائد شرطة شمال آتشيه تري هاديانتو أن صيادين من إندونيسيا أنقذوا المجموعة بعدما رأوا أن الزورق الذي كان يقلهم يغرق، وتم إرسال طاقم من الشرطة والجيش إلى البحر، حيث جرى العثور على طاقم صيد إندونيسي و94 أجنبيا"، مضيفا أنهم لم يصلوا بعد إلى الشاطئ.

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