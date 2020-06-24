شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نبحث مع أوروبا استئناف السفر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعمل مع دول في أوروبا ومناطق أخرى على كيفية استئناف السفر بأمان عقب قيود العزل التي ارتبطت بتفشي فيروس كورونا وذلك بعد الإعلان عن معايير للاتحاد الأوروبي قد تستبعد الأمريكيين بسبب المعدلات المرتفعة للإصابة بالفيروس. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "نعمل على إيجاد السبيل الصحيح للقيام بذلك سواء التوقيت المناسب لفعله أو الخطط المناسبة التي يجب اتباعها". وأضاف "بكل تأكيد لا نريد التسبب في مشاكل بأي مكان آخر. أنا واثق تماما أننا في الأسابيع القادمة سنتوصل لذلك، ليس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فحسب، لكن بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نبحث مع أوروبا استئناف السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.