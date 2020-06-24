شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهى تجري مسح صحي في كل المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة دلهي اليوم الأربعاء عن إجراء مسح صحي في كل المنازل وتولي الشرطة إدارة منشآة صحية تضم 10 آلاف سرير، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وقد سجلت العاصمة الهندية أكبر ارتفاع في حصيلة الاصابات اليومية أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الاصابات نحو 4000 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة أكثر من 66ألف حالة و 2301 حالة وفاة حتى الآن.

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