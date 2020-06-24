وزير العمل: بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية ظالمة لكثير من الأسر

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، أن بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية ظالمة لكثير من الأسر.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الركابي قوله، إن "بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية ظالمة لكثير من الأسر المستحقة لراتب الإعانة". وأشار إلى "أهمية الإسراع في حسم هذه القضايا لصالح المستحقين الحقيقيين وإبعاد من هو غير مستحق".



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