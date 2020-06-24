وزير المالية يعلق على رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود

علق وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاربعاء، على رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود. وقال علاوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "الحكومة ملتزمة بحماية رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط". واضاف ان "رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود خط أحمر".

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