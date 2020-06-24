كورونا في بريطانيا.. الإصابات اليومية تنخفض بضعفين خلال 5 أيام

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 43081 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وشهدت حصيلة الإصابات اليومية جراء "كوفيد-19" في بريطانيا تراجعا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل وزارة الصحة 653 إصابة جديدة في تقرير اليوم (مقابل 874 إصابة أمس الثلاثاء و958 إصابة الاثنين و1221 إصابة الأحد و1295 إصابة السبت و1346 إصابة الجمعة).

وبشكل عام، تم تسجيل 306862 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة.