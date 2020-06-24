العراق والاردن يبحثان الربط الكهربائي

بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السيد أيمن الصفدي، الربط الكهربائي بين البلدين.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له".
واضاف ان "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات والملفات ذات الاهتمام المشترك وفقاً للمصالح المتبادلة، ومنها الملف الاقتصادي، والربط الكهربائي، وقطاعا التعليم والصحة، والمناطق الصناعية المشتركة، فضلاً عن أزمة مكافحة جائحة كورونا".
من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أن "ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني يُبدي دعمه للعراق واستقراره وعلى الصعد كافة"، ناقلاً تحياته إلى رئيس مجلس النواب.
كما حمَّل الحلبوسي الوزير الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وكذلك تحياته إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني.
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