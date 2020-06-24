371 اصابة بكورونا في جانب الكرخ اليوم وثمان وفيات.. من هذه المناطق

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن التوزيع الجغرافي للمصابين بفايروس كورونا في جانب الكرخ لليوم وعددهم 371 اصابة وثمان وفيات.

ابو غريب------------- ١٦ ابو دشير ------------- ٥ الاسكان-------------- ٧ الاعلام--------------- ٩ البياع---------------- ١٥ التاجي--------------- ١١ الحرية--------------- ٣٠ الدورة--------------- ٢٨ الدولعي-------------- ٢ الرحمانية-------------- ١ السيدية-------------- ٣ الشالجيه-------------- ١ الشرطة الخامسة------- ٦ الشرطة الرابعه--------- ٢ الشعلة-------------- ٣٣ الصالحية------------- ٤ الطارمية ------------- ٢ الطوبجي------------- ٨ العامرية-------------- ٢ العطيفية------------- ٣ العلاوي-------------- ٥ الغزالية--------------٣٠ القادسية--------------٣ الكاظمية-------------٢٢ Advertisements الكرخ ----------------١ المحمودية----------- ٢٣ المعالف-------------- ٢ المنصور ------------- ٢ اليرموك-------------- ٧ اليوسفية ------------- ١ حي الجامعة ---------- ٣ حي الجهاد----------- ١٦ حي الخضراء---------- ١ حي العامل -----------١١ سجن العدالة ---------٢٦ شارع حيفا ----------- ٢ سكنة جانب الرصافه --- ٢٦ سكنة محافظة بابل ---- ١ الوفيات: -وفاة/٨٧سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٤٨ -وفاة/٦٧سنة/انثى/الشعلة/٤٦٠ -وفاة/٨٨سنة/انثى/البياع/محلة٨١٧ -وفاة/٥٣سنة/ذكر/الامين/محلة٧٤٣ -وفاة/٦٨سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٦ -وفاة/٧٤سنة/ذكر/المحمودية/ناحية النعمان -وفاة/٧٤سنة/ذكر/المحمودية/حي الزهراء -وفاة/٥٨سنة/ذكر/الرحمانية/محلة٢٠٨

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