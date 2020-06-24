وزير التربية يوعز للمدارس بسحب الدفاتر الامتحانية للثالث متوسط

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، انها اوعزت للمدارس بسحب الدفاتر الامتحانية للثالث متوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التربية علي حميد مخلف اوعز الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بسحب دفاتر الثالث متوسط للطلبة الممحتنين في امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2019/2020 وتسليمها الى المديريات العامة للتربية في المحافظات".

واضافت ان " الدفاتر تكون متسلسلة لكل مادة حسب الارقام الامتحانية التي تم تزويد المدارس بها من قبل مراكز الفحص"، مشيرة الى ان "على المديريات العامة ان تقوم بتسليمها الى مركز الفحص في مدة اقصاها الـ30 من حزيران الحالي ليتم احتساب الدرجة للطالب".