قانية.. ثقب جديد يستنزف المليشيا الحوثية وسط اليمن

تحولت مديرية "قانية"، الواقعة في محافظة البيضاء اليمنية، إلى ثقب جديد يستنزف مليشيا الحوثي الإرهابية، التي خسرت المئات من المجاميع الانقلابية في محاولة فاشلة للسيطرة عليها وتشديد الضغط على محافظة مأرب النفطية.

وحاولت المليشيا الإرهابية، طيلة الأيام الأربع الماضية، تنفيذ عدة محاولات تسلل انتحارية في مسعى منها للسيطرة على السوق الشعبي لمديرية قانية، لكنها تعرضت لكمائن محكمة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات ، فضلا عن أسر العشرات.



وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني، لـ"الخليج 365"، إن المليشيا الانقلابية دفعت بنحو 200 عنصر إلى مديرية قانية، لكنها تحولت إلى صيد ثمين لمدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، حيث تم تدمير عدد من الدوريات بمن فيها.



وأشار المصدر، إلى أن الهجمات الحوثية الفاشلة، دفعت برجال القبائل من مناطق "مراد "و"بني عبد"، للالتفاف مع الجيش الوطني، حيث تمكنت المقاومة الشعبية من حصد عدد من الانقلابيين في محيط "سد قانية"، و"نقطة التحسين"، بعد معارك ضارية من مسافة لا تزيد عن 10 أمتار.



وتمتلك مديرية قانية أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تعبير حائط الصد من الهجمات الحوثية على محافظة مأرب، وتطل على مناطق استراتيجية بمحافظتي البيضاء ومأرب.





وتطل السلاسل الجبلية بالمديرية على قبيلة "مراد " التابعة لمأرب من الشمال، وقبائل "آل عواض" بالبيضاء من الغرب.



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وأكد الجيش الوطني أن قواته لازالت تمسك بزمام المبادرة في مديرية قانية، ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن قائد اللواء 143 مشاه، العميد ذياب القبلي، قوله إن معنويات الجيش والمقاومة في أعلى مستوياتها ومستعدون للتقدم نحو استكمال تحرير كامل البيضاء.



وأضاف المسؤول العسكري اليمني " العدو منهار ويولي الأدبار بعد عجزه عن إحراز أي تقدم أو اختراق لجبهة قانية، وقوات الجيش استدرجت الانقلابيين وباغتتهم بهجمات مفاجئة أوقعت في صفوفهم العشرات من القتلى والجرحى".



وتساند مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، المعارك بغطاء ناري مكثف، حيث استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في جبهة قانبة، ما أسفر عن تكبيدها قتلى وجرحى في علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.



من جانبه، أكد قائد محور البيضاء العسكري، العميد الركن عبد الرب الأصبحي، أن مليشيات الحوثي زجت بالعديد من الأطفال والمغرر بهم إلى محارق الموت، في محاولة منها لتحقيق أي تقدم بجبهة قانية، لكنها فشلت.



وأشار الأصبحي، إلى أن المليشيا الحوثية، حاولت خلال الأيام الماضية الترويج لانتصارات وهمية، بهدف حشد أكبر عدد من المقاتلين إلى صفوفها وتعويض الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له.



‏وتتزامن الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في قانية، مع هزائم أخرى تتكبدها المليشيا الحوثية في جبهات " نهم" و صرواح، شرق صنعاء.



وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بالانتصارات، وقال إن أفراد الجيش الوطني يسطرون بطولات عظيمة ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية في مختلف الجبهات ويحققون نجاحات متواصلة.



وأضاف، في تصريحات نقلها موقع الجيش، "المشروع الإمامي الحوثي مشروع فاشل ولن يقبله الشعب اليمني وسنقضي عليه قريباً".

