شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يبحث "استراتيجية" موحدة ضد أطماع إيران وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث البرلمان العربي، الأربعاء، وضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الأطماع التركية والإيرانية في المنطقة العربية، ووقف تدخلاتهما.



وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، أن "هذه الخطوة تأتي إدراكاً لخطورة هذه التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها".

جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها اليوم خلال افتتاح الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التى عقدت عن بعد بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "التطورات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجةٍ في غاية الخطورة تجاوزت مرحلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إلى نزعة الاحتلال العسكري المباشر من قبل الدول الإقليمية ذات التوجهات الاستعمارية الطامعة في وضع يدها على ثروات الشعب العربي واتخاذ الأراضي العربية ساحةً للصراعات".

ورحب رئيس البرلمان العربي فى كلمته بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا والجهود التي يبذلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجمع أطراف الصراع في ليبيا على طاولة الحوار السياسي.

وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واعتماد الحل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وفرض واقعٍ جديدٍ سيكون له عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة.

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وشدد السلمي على أن "السلام القائم على مبدأ حل الدولتين استناداً للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الحل الوحيد الذي يضمن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد دعم البرلمان العربي لقرار الرئيس عباس قطع كل أشكال العلاقات مع قوة الاحتلال و التحلل من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة معها.

وقال إن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة الهامة عن بعد في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها عالمنا العربي وبالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تداعياتٍ على المستويات كافة .

وفي الشأن السوري أكد أن البرلمان العربي يدعم الحل السياسي في سوريا حفاظاً على وحدتها وعروبتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها في العيش الكريم.

وجدد السلمي التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم لأمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وما تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وثمن عالياً استضافة السعودية لمؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة وما توصل إليه من نتائج إيجابية.

وأدان السلمي إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً دعم البرلمان العربي للاجراءات التي تتخذها المملكة للتصدي لهذه الأعمال الارهابية وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها.

و أكد رئيس البرلمان العربي إدانة البرلمان للعمليات العسكرية والهجمات المتزامنة التي قامت بها كل من إيران وتركيا على مناطق شمالي العراق في انتهاكٍ سافرٍ لسيادة دولة عربية، مُطالباً بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية واحترام سيادة العراق ومبادئ حسن الجوار.