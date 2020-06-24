- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2912 حالة شفاء.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، في الإيجاز الصحافي اليومي حول الفيروس، عن 41 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1387 حالة.
وأوضح المتحدث أن إجمالي إصابات الفيروس في المملكة بلغ 167267 حالة، كما وصل عدد إجمالي حالات التعافي إلى 112797 حالة.
وقال إن عدد الحالات النشطة من إصابات الفيروس 53083 منها 2129 حالة حرجة.
وشهدت المملكة، الثلاثاء، تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 4710 حالات للشفاء، ووفاة 39 حالة.
وتناول المتحدث، الأربعاء، انتقال الفيروس إلى 5 أسر في مجلس عزاء بسبب عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.