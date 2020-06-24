شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 1142 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء عن تسجيل 1142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليرتفع الاجمالي الى 33536 حالة.



ونقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الصحة العمانية ان 671 حالات لمواطنين عمانيين و471 حالة لوافدين.

وأوضحت أن 17972 حالة من 33536 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 142 حالة.

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