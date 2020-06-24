رواد مواقع التواصل الاجتماعى يهاجمون عملاء وأعداء الوطن المصري والذين يطلقون الشائعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عملاء وأعداء الوطن المصري والذين يطلقون الشائعات والهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.



هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عملاء وأعداء الوطن المصري والذين يطلقون الشائعات والهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.

من جهتهم، كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، عن عدد من الرسائل وفضحوا عملاء وأعداء الوطن المصري قائلين: "كما اعتدنا في كل مناسبة أن تظهر جماعة الإخوان بجملة ادعاءات ضد مصر تتضمن أكاذيب حول عدد من الموضوعات بشكل متكرر خاصة السجون ثم يحذو حذوهم العناصر الإثارية التي تطلق على نفسها (حقوقية) مستخدمة نفس الشعارات ومرددة نفس الادعاءات".

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وأكد رواد السوشيال: "كما هو الحال في كل مرة نرى في الوقت الحالي الجماعة الإرهابية تتباكى على المسجونين، وتطالب بالإفراج عن عناصرها الإرهابية المحبوسة باعتبارهم فئة سامية عن باقي المسجونين، ثم تقوم أيضَا الكيانات والأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم حقوقيين بالتباكي على هؤلاء العناصر، وتظهر التصرفات غير المسؤولة بقيام ليلى سويف وبناتها بمحاولة اختلاق المشاكل أمام السجون، وافتراش الأرض بصورة (خليعة) لا تتناسب مع مع تقاليد المناطق الشعبية المتخامة للسجن، ثم توجيه ألفاظ بذيئة يعاقب عليها القانون لضباط السجن على شبكة الإنترنت ويدعون بأنهم تم الاعتداء عليهن من أهالي المنطقة بالضرب".

وأوضح الرواد: "تجد نفس الوجوه تصيح وتتباكى أمثال خالد علي وجمال عيد، كالعادة وهم يسجلون ما قاموا به في فواتير لصرف قيمتها من جماعة الإخوان الإرهابية والأطراف الأجنبية الممولة لهم".

وكشف رواد السوشيال، عن غباء الجماعة الإرهابية وحلفائهم، حيث اكتشف الشعب المصري زيف ادعاءاتهم فلم يكترث لهذا العواء والنباح بل ينظر إليهم بازدراء لدورهم المكشوف في محاولة النيل من استقرار البلاد، واستمروا في النباح والعواء طالما هناك أطراف تسعد بذلك وتدفع الأموال والدولارات مقابل ذلك.

ووجه رواد السوشيال ميديا، إلى الجهات المختصة في مصر: "ندعو الجهات المختصة ونحثهم بأنه يجب تنظيف الدولة من مثل هؤلاء وعزلهم عن المجتمع حتى لا يستمروا في بث سمومهم في أوساط الشعب المصري".