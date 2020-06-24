شاهد .. ضبّاط  أتراك ينتشرون في شوارع وأحياء طرابلس

أظهر مقطع فيديو نشرته القوات الموالية لحكومة الوفاق، عناصر من الجيش التركي ينتشرون في شوارع وأحياء العاصمة طرابلس، ويشاركون في عملية نزع الألغام التي خلفتها المواجهات المسلحة بين قوات الوفاق وقوات الجيش الليبي على امتداد أكثر من عام.

وظهر في المقطع المصوّر الذي نشرته ما يعرف بـ"عملية بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق، الأربعاء، جنود أتراك يرتدون زيا عسكريا عليه العلم التركي، وهم بصدد تمشيط الأحياء السكنية التي كانت مسرحا للمعارك والاشتباكات بين الطرفين المتحاربين، خاصة جنوب العاصمة طرابلس، لتفكيك الألغام الأرضية والمتفجرّات أو إبطال مفعولها.

ومنذ أسابيع وبدعوة من حكومة الوفاق، وصلت فرق متخصصة في إزالة الألغام والمتفجرات تابعة للقوات المسلحة التركية إلى العاصمة طرابلس، وقالت وسائل إعلام موالية للوفاق إن الاستعانة بها جاء في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمنية المثيرة للجدل الموقعة بين حكومة طرابلس وأنقرة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.