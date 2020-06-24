«المالية» تنفي فرض ضريبة على مستخدمى «الآيفون» في مصر

أكدت وزارة المالية ، أنه لاصحة لما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن اقتراح فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة « الآيفون » في مصر.

ذكر بيان لوزارة المالية ، أن التصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط بشأن هذا الاقتراح، والتي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتمت للحقيقة بأي صلة، مهيبًا بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.