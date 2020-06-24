جوتيريس يدعو إسرائيل إلى التخلي عن خطة الضم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إسرائيل اليوم الأربعاء إلى التخلي عن خططها لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأبلغ جوتيريس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه "إذا تمتطبيق الضم فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض احتمالات تجديد المفاوضات".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلاً: "أدعو الحكومة الإسرائيليةإلى التخلي عن خطط الضم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه ينوي البدء بخطته للضم في الأول من يوليو المقبل، رغم عدم وجود توافق داخل حكومته على الخطة، ورغم اختلاف وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.
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