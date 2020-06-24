السعودية تكشف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، بأن تكون خطبة الجمعة القادمة عن قرار المملكة بقصر أداء الحج على الراغبين بالحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكان وزير الحج محمد بن صالح بنتن، قد أكد يوم الثلاثاء أن "المملكة تتشرف في كل عامبخدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات لتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم أفضل الخدمات لهم تنظيميا وصحيا وأمنيا".
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة توفيق بن عبدالعزيز الربيعة، "إنه وفي ظل استمرار هذه الجائحة وارتفاع معدلات الإصابات عالميا وسهولة تفشي العدوى ولصعوبة التنقل بين دول العالم للوصول إلى السعودية، وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441 هـ لأعداد محدودة جدا من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة، وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بشكل آمن صحيا بما يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته".
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