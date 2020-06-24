السعودية تكشف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، بأن تكون خطبة الجمعة القادمة عن قرار المملكة بقصر أداء الحج على الراغبين بالحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكان وزير الحج محمد بن صالح بنتن، قد أكد يوم الثلاثاء أن "المملكة تتشرف في كل عام

بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات لتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم أفضل الخدمات لهم تنظيميا وصحيا وأمنيا".

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة توفيق بن عبد