ينتظر عشاق التصوير الفوتوغرافي في الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، ظهور واحد من أجمل التضاريس المميزة على سطح القمر، التي تسمى منطقة "مير كريسيوم" أو "بحر الشدائد"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير أن هذه المنطقة عندماتكون في وضعية مناسبة بالنسبة للراصد على سطح الأرض، تبدو كوجه يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب، وإن كانت في الحقيقة مجرد شكل عشوائي.
وأوضح التقرير أن "وجه المبتسم" يظهر عندما تكون منطقة "ميركريسيوم" في مجال الرؤية وضوء الشمس يعبر فوق الحافة الجبلية، يضيء التلال المتقوسة التي تشبه الفم وأسفل الفوهتين اللتين تمثلان العينين، مشيرا إلى أن هذا المنظر يتكرر في بداية كل شهر قمري.
يذكر أن العالم شهد مؤخرا كسوفا حلقيا للشمس تزامن مع نهاية شهر شوال، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهورالقمر المبتسم في الوطن العربي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.