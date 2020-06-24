السعودية تسمح بإقامة الخطب في المساجد لمدة 10 دقائق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، السماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بدءا من اليوم على أن تكون الكلمة بعد الصلاة

مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز 10 دقائق ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وسمحت الوزارة بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بكل مناطق المملكة على أن تكون الكلمة بعد الصلاة

مباشرة، ولا تتجاوز 10 دقائق بحد أقصى، وفي ما يتعلق بالدروس فيكون الدرس متوافقا مع ضوابط بروتوكول مدة فتح المساجد، وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد محمد بن

عبدالعزيز العقيل، أن قرار السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد مشروط بالالتزام بالبروتوكولات الخاصة بمدة فتح المساجد وإغلاقها، مشيرا إلى أن العمل بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التعليم عن بعد من خلال الوسائل التقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات الصحية السعودية أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 41 وفاة و3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.