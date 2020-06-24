حديث جديد عن الإطاحة بترامب من رئاسة أمريكا.. تفاصيل

قالت شبكة "CNN" إن أنتوني تاتا، مرشح البيت الأبيض لثالث أعلى منصب في البنتاجون بث مرارًا نظريات مؤامرة بأن رئيس الـCIA السابق جون برينان، حاول الإطاحة بالرئيس ترامب بل واغتياله، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن تاتا روج في تسجيلات إذاعية وظهور تلفزيوني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن برينان بعث بتغريدة مشفرة من

أجل اغتيال ترامب في العام 2018، مؤكدًا أن المسؤول الأمريكي السابق أراد ترامب خارج البيت الأبيض.

وأشارت إلى أنها عثرت على عشرات التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت مع تاتا، بث خلالها نظريات مؤامرة بأن "عصبة الدولة العميقة" من المسؤولين يفضلون رؤية ترامب يفشل أكثر من رؤيته

Advertisements

ينجح، وهو ما ردده الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين بإدارته مرارا.

وفي التسجيلات أيضا، قال تاتا إن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما وزوجته ميشيل، كانا منخرطين بسلوك وصفه بـ"الخيانة" عبر التعبير عن مخاوفهما من رئاسة ترامب خلال فترة انتقال السلطة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية العام 2016.

ورفض متحدث باسم برينان التعليق على هذا الموضوع.

وكان ترامب اتهم سلفه أوباما في وقت سابق بالخيانة العظمى، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية في عام 2016 كانت تحت المراقبة.