جوجل تعتزم استثمار ملياري دولار في بولندا

ذكرت صحيفة "بالس بيزنيسو" اليومية، اليوم الأربعاء، أن "جوجل" تعتزم استثمار ما يصل إلى ملياري دولار في مركز بيانات في بولندا معني بالخدمات السحابية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
يأتي نبأ الاستثمار بعد إعلان مايكروسوفت في مايو أنها ستستثمرمليار دولار في مركز بيانات بولندي، إذ يسعى أكبر اقتصاد في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي إلى ترسيخ مكانته كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن ماجدالينا جيفجوتش مديرة تطوير الأنشطة السحابيةفي بولندا ووسط أوروبا قولها إن مركز "جوجل للخدمات السحابية هو أكبر استثمار في هذا النوع من البنية التحتية في بولندا، وأضافت "نستعد لتشغيله في بداية 2021".
وأبلغت يادفيجا أميليفيتش نائبة رئيس وزراء بولندا الصحيفة أنها تقدر أن جوجل قد تستثمر ما يتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار في المشروع.
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