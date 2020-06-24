أفادت مصادر في العراق، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصل اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقالت إن "الصفدي عقد اجتماعا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومن المتوقع وفقا لمصادر عراقية، أن يلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي". حسين، ومن المتوقع وفقا لمصادر عراقية، أن يلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي". وأضافت أن "الصفدي قد يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أيضا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يرسل وزير خارجيته لبغداد للقاء المسؤولين العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.