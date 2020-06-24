كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتقال وزير الصحة الزامبي بتهمة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في زامبيا، اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة تشيتالو شيلوفيا، اعتقل للاشتباه في فساده.

وقال جوناثان سيامي، المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد، في بيان، إن "شيلوفيا" (47 عامًا) اتهم بأربع تهم بحيازة ممتلكات يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات إجرامية. البيان لم يحدد الخاصية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وجاء في البيان أن: "الاعتقال جاء بعد التحقيقات التي أجرتها اللجنة ضد الوزير فيما يتعلق بالادعاءات المذكورة أعلاه".

أُطلق سراح "شيلوفيا"، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات في حال إدانته، ومن المتوقع أن يُمثل أمام محكمة الصلح في لوساكا في 9 يوليو 2020.

ولم تتمكن "رويترز" على الفور من الوصول إلى "شيلوفيا" أو وزارة الصحة في زامبيا للتعليق.