كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات وأذربيجان تبحثان جهود احتواء جائحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف علاقات الصداقة بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها المنظمات الدولية، وتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد ومحمدياروف، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته، وأكدا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مؤكداً على الحرص المستمر على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وثمن "محمدياروف" الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيدا بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال تعامليها مع الجائحة.

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وأكد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبيهما.