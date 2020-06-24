كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محكمة العدل الدولية تتهم رئيس كوسوفو بارتكاب جرائم حرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب النائب العام في لاهاي، اليوم الأربعاء، إنه قدم لائحة اتهام ضد رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، و"آخرين" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 100 جريمة قتل.

وأضاف المكتب، في بيان: "لائحة الاتهام هي نتيجة تحقيق مطول وتعكس قرار مكتب النائب العام أنه يمكن أن يثبت جميع التهم بما لا يدع مجالا للشك"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد صادق برلمان كوسوفو، يوم الأربعاء 3 يونيو، على تعيين عبدالله هوتي لقيادة حكومة ائتلافية هشة سترث التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا ومحادثات التطبيع المتوقفة مع صربيا المجاورة.

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ووافق المشرعون بأغلبية 61 مقابل رفض 24 صوتاً وامتناع عضو واحد لصالح تعيين هوتي (44 عاماً) من "حزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو" الذي يمثل يمين الوسط. ولم يحضر التصويت أعضاء من حزب "فيتيفيندوسي" (تقرير المصير) اليساري، الذي كان يحكم كوسوفو.

من خلال الحصول على أقل عدد ممكن من الأصوات في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، يحل هوتي محل رئيس الوزراء بالإنابة ألبين كورتي، الذي أطاح به «حزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو» عن طريق حجب الثقة في أواخر مارس الماضي عندما كان جزءاً من حكومة كورتي الائتلافية.

ونظم بعض أنصار حزب «فيتيفيندوسي» احتجاجاً خارج مبنى البرلمان.