كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تحقق في أول حالة فيروس كورونا محلية محتملة خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت السلطات في تايوان أكثر من 100 شخص تحت الحجر الصحي بينما تحقق في أول حالة محلية محتملة لعدوى فيروس كورونا المستجد في أكثر من شهرين، وهي امرأة يابانية كانت نتائج اختبارها إيجابية الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت حكومة البلاد، اليوم الأربعاء.

وقال مركز القيادة المركزية للوباء في تايوان، إن اليابان أبلغتهم يوم الثلاثاء، أن المرأة التي وصلت إلى الجزيرة كطالب في أواخر فبراير، كانت إيجابية بعد عودتها إلى اليابان في 20 يونيو، على الرغم من أنها لا تظهر عليها أعراض، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن اكثر من 100 شخص اتصلوا بها فى تايوان وضعوا فى الحجر الصحى.

وقال وزير الصحة، تشن شيه تشونج، للصحفيين في تايبيه، إن السلطات تنتظر مزيدًا من التفاصيل قبل تصنيف الحالة رسميًا، ولكن كان بالإمكان الحصول عليها أثناء وجودها في تايوان ولا يمكنه استبعاد انتقال المرض محليًا.

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وأضاف: "لقد شهدت تايوان بالفعل 73 يوما دون حالات محلية، ولكن لا يزال يتعين علينا رفع يقظتنا".

لقد أبقت الاستجابة المبكرة والفعالة لتايوان الوباء في مكانه، حيث لم تحدث سوى 446 إصابة وسبع وفيات، معظم الحالات تم استيرادها وتم شفاؤها بالفعل.

أغلقت تايوان حدودها فعليًا أمام معظم الأجانب في منتصف مارس، وكانت حذرة للغاية بشأن إعادة فتحها في حالة حدوث موجة ثانية من العدوى.