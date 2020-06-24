كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع: ثلث الإيطاليين يرفضون التطعيم ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع، اليوم الأربعاء، أن نحو 33 % من الإيطاليين لن يحصلوا على التطعيم في حال توافر اللقاح لهم.

وقد كشف معهد أبحاث" اي اكس إي "، أن واحدا من بين كل ثلاثة إيطاليين لن يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا في حال توافره.

وبحسب الاستطلاع، يفضل 57% من الإيطاليين القواعد الحالية بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، على عكس 33% قالوا إنه يجب تخفيف الإجراءات، وأعرب 8% عن رغبتهم في إلغائها تماما.

ويذكر أنه لم يتوافر بعد لقاح لفيروس كورونا، ولكن هناك جهود ضخمة عالمية للتوصل للقاح.

وقد أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، عن تسجيل نحو 239 ألف إصابة بالفيروس و 34,700 وفاة.

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وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وقد خفت حدة الأزمة خلال الأسابيع الماضية. وسجلت إيطاليا 122 حالة إصابة جديدة أمس الثلاثاء، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 فبراير الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,991 مليون إصابة، بينهم أكثر من 365 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,635 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.