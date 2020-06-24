كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنتونى تاتا، مرشح البيت الأبيض لثالث أعلى منصب في البنتاجون، أن رئيس الـ CIA السابق جون برينان، حاول الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب بل واغتياله، وفقًا لشبكة "CNN".

وروج مرشح البيت الأبيض، من خلال ظهوره في تسجيلات إذاعية وتلفزيونية، أن برينان بعث بتغريدة مشفرة من أجل اغتيال ترامب فى العام 2018، مؤكدا أن المسؤول الأمريكى السابق أراد ترامب خارج البيت الأبيض.

وعثرت الشبكة الأمريكية، على عشرات التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت مع تاتا، والتي تحدث فيها عن مؤامرة بأن "عصبة الدولة العميقة" من المسؤولين يفضلون رؤية ترامب يفشل أكثر من رؤيته ينجح، وهو ما ردده الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين بإدارته مرارا.

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واتهم مرشح البيت الأبيض، في التسجيلات التي عثرت عليها الشبكة الأمريكية، إن الرئيس السابق، باراك أوباما وزوجته ميشيل، بـ"الخيانة" عبر التعبير عن مخاوفهما من رئاسة ترامب خلال فترة انتقال السلطة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية العام 2016.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن حملته الانتخابية في عام 2016 كانت تحت المراقبة، متهمًا سلفه باراك أوباما في وقت سابق بالخيانة العظمى.

ويعتبر دونالد جون ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية والحالي منذ 20 يناير 2017، وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك.

وقد تأثر دونالد تأثرًا شديدًا بوالده، ولذلك انتهى به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام 1968، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: منظمة ترامب.