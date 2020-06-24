كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النمسا تحذر من السفر إلى ألمانيا بعد تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المستشار النمساوي سيباستيان كورز من السفر إلى شمال الراين وستفاليا، الدولة الألمانية التي تقع في قلب تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لما أوردته شبكة "سي أن أن".

فرض مسؤولو الدولة إغلاقًا في مقاطعة جويترسلوه، بعد أن أثبتت اختبارات إيجابية لـ 1555 عاملًا في مصنع تونيس للحوم بكوفيد 19.

وقال كورز أنه تم رفع مستوى تحذير السفر للدولة الألمانية للمؤشر 5، موضحا أن هذا "تحذير جزئي من السفر إلى منطقة"، وفقًا لصفحة إرشادات السفر الخاصة بوزارة الداخلية النمساوية.

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وينصح المواطنين النمساويين بعدم السفر إلى المنطقة ولأي مواطن يعيش هناك أن يغادر على وجه السرعة.

تندرج منطقة لومباردي الإيطالية في نفس الفئة، وفقًا للوزارة.

كان كورز يتحدث فى مؤتمر صحفى حكومى تم عقده، اليوم الأربعاء، فى العاصمة النمساوية فيينا.

