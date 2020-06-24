اخبار العالم

مشاهير مغاربة في حملة تشجع على الاستمتاع بالواقع بدل العالم الافتراضي  

0 نشر
محمد بوملي 0 تبليغ

Advertisements

دشن مشاهيرٌ من الويب المغربي حملة جديدة، تشجع على عيش الحياة الواقعية بكل تفاصيلها عقب فترة الحجر الصحي، والتخلص من سيطرة الحياة الافتراضية، التي كانت سائدة في فترة .

ويشارك في حملة “b7al jamais”، التي انطلقت، عشية أمس الثلاثاء، عدد من المشاهير، عبر فيديوهات، تشجع على الاستفادة مما تتيحه الحياة العادية من عائلة، وأصدقاء، وتفاصيل، لم تكن قيمتها ملموسة قبل فقدانها، وقد برزت أهميتها في فترة الحجر الصحي.

وشارك في الحملة كل من الممثل، ربيع الصقلي، والممثلة مريم الزعيمي، ومقدمة البرامج، والممثلة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، والمغنية سلوى أنوف، والاسم الشهير على أنستغرام مريم أصواب.

واختلفت طرق المشاركين في إيصال رسائل الحملة، منهم من اختار الحديث مباشرة، وآخرون اختاروا تجسيد مشاهد تمثيلية، تبرزُ سيطرة الحياة الافتراضية على الشباب المغربي، الذي أصبح منغمسا فيها عبر الأجهزة الذكية، مع التشجيع على استغلال فترة ما بعد الحجر الصحي للعودة إلى الحياة الواقعية، والاستمتاع بتفاصيلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهير مغاربة في حملة تشجع على الاستمتاع بالواقع بدل العالم الافتراضي   لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا