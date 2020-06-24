مشاهير مغاربة في حملة تشجع على الاستمتاع بالواقع بدل العالم الافتراضي  

دشن مشاهيرٌ من الويب المغربي حملة جديدة، تشجع على عيش الحياة الواقعية بكل تفاصيلها عقب فترة الحجر الصحي، والتخلص من سيطرة الحياة الافتراضية، التي كانت سائدة في فترة كورونا.

ويشارك في حملة “b7al jamais”، التي انطلقت، عشية أمس الثلاثاء، عدد من المشاهير، عبر فيديوهات، تشجع على الاستفادة مما تتيحه الحياة العادية من عائلة، وأصدقاء، وتفاصيل، لم تكن قيمتها ملموسة قبل فقدانها، وقد برزت أهميتها في فترة الحجر الصحي.

وشارك في الحملة كل من الممثل، ربيع الصقلي، والممثلة مريم الزعيمي، ومقدمة البرامج، والممثلة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، والمغنية سلوى أنوف، والاسم الشهير على أنستغرام مريم أصواب.

واختلفت طرق المشاركين في إيصال رسائل الحملة، منهم من اختار الحديث مباشرة، وآخرون اختاروا تجسيد مشاهد تمثيلية، تبرزُ سيطرة الحياة الافتراضية على الشباب المغربي، الذي أصبح منغمسا فيها عبر الأجهزة الذكية، مع التشجيع على استغلال فترة ما بعد الحجر الصحي للعودة إلى الحياة الواقعية، والاستمتاع بتفاصيلها.