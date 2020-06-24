بسبب مستجدات “كورونا”.. تأجيل إستئناف الزيارة العائلية لفائدة السجناء

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، إنها أرجأت إستئناف الزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، إلى غاية تاريخ 13 يوليوز المقبل.°

وأوضحت المندوبية أن قرارها، يأتي “اعتبارا للتطورات الأخيرة للحالة الوبائية بمجموعة من المدن والمناطق”.

وكانت المندوبية العامة، قد أعلنت قبل أسابيع أن الزيارة العائلية ستسأنف بشكل تدريجي بداية من شهر يوليوز المقبل، في إرتباط بتطور الوضعية الوبائية بالبلاد.

وأضافت المندوبية العامة، في تقرير لها، الذي أصدرته قبل أسابيع أن هذه الزيارات ستتم بوتيرة زيارة واحدة كل شهر في أفق تقنين عملية إجرائها مرة واحدة كل 15 يوما، وإعتماد مدة زمنية محددة للزيارة تراعي خصوصية كل مؤسسة سجنية من حيث البنية التحتية، فضلا عن إلزامية إرتداء الكمامات للزوار والسجناء على حد سواء، مع إخضاعهم للإجراءات الوقائية.