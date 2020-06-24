الفقيه بنصالح.. إصابة 4 نساء بكورونا من مخالطي عاملة نظافة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، في مدينة الفقيه بنصالح، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين مخالطي عاملة نظافة.

وحسب مصادر طبية، فإن الإصابات الجديدة كلها كانت بين نساء، ويتعلق الأمر بجارتين لزوجة ابن عاملة النظافة، وأخريتين من العائلة نفسها، ما يرفع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 9 حالات مؤكدة.

وأضاف المصدر ذاته، أن العدد الإجمالي للحالات في جهة بني ملال – خنيفرة هو 132 إصابة، وعلى صعيد إقليم الفقيه بنصالح ارتفع العدد إلى 25 إصابة مؤكدة.

وكانت المصالح الطبية قد سجلت، الأسبوع الماضي، إصابة امرأة تعمل عاملة نظافة في المكتب الوطني للكهراباء والماء بمرض كوفيد- 19، في إقليم الفقيه بن صالح.