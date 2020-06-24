راكيتيتش يقود “البرسا” إلى استعادة صدارة الليجا مؤقتاً بالفوز على بلباو

تمكن فريق برشلونة من استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني “مؤقتا”، بعدما حقق فوزا صغيرا على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من ” الليجا”.

واستطاع البديل الكرواتي، إيفان راكيتيتش، من إنقاذ فريقه برشلونة من السقوط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71 ليقوده إلى فوز ثمين 1 – صفر.

ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة، لينفرد بصدارة الدوري الإسباني، مؤقتا، في انتظار مباراة النادي الملكي، ريال مدريد، ضد ريال ميوركا، مساء اليوم الأربعاء، فيما تجمد رصيد بلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر، علما بأنها الهزيمة الأولى له في آخر ست مباريات، خاضها في المسابقة.