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عاجل.. بومبيو: الحديث عن دعم واشنطن لإيران لتمويل الإرهاب "سخافات" 

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 24 يونيو 2020

صورة أرشيفية

كشفت شبكة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن تصريحات وزير الخارجية الأمرريكي "مايك بومبيو"، بشأن تورط واشنطن في دعم إيران بالأموال لتمويل الإرهاب فى المنطقة خطأ فادح، واصفاً إياه "هو ببساطة أمر سخيف"، وذلك حسب قوله.

وتطرق بومبيو إلي الأزمة الاقتصادية اللبنانية، مؤكداً أستعداد حكومة بلاده للتواصل مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي في لبنان

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