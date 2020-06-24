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شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: لسنا دعاة حرب.. ولكننا سنخوضها إذا فرضت علينا والان مع التفاصيل
الأربعاء 24 يونيو 2020
أكد قيس بن سعيد الرئيس التونسى، أن بلاده ليست داعية حرب، ولكن ستخوضها إذا فرضت عليها، متابعا: "سنخوض أي حرب ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
كان الرئيس التونسى قيس بن سعيد، قد نظم زيارته الأولى إلى فرنسا خلال الأسبوع الجارى، والتقى خلالها بالرئيس الفرنسى، وعقدا جلسات مباحثات اعقبها مؤتمر صحفي، وأكد إيمانويل ماكرون خلال إنه أطلع الرئيس التونسى قيس بن سعيد على قلقه العميق بشأن تدهور الوضع في ليبيا والمخاطر التي يشكلها ذلك على المنطقة بأكملها وأكد له ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن مصلحة الجميع في وقف الحرب فى ليبيا.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تركيا تلعب لعبة خطيرة فى الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل تركيا.
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