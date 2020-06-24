شكرا لقرائتكم خبر عن "جوتيريش" يدعو إسرائيل للتخلي عن «مخطط الضم» والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل اليوم الأربعاء للتخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وقال جوتيريش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات".

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