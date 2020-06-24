شكرا لقرائتكم خبر عن ابو الغيط : قرار «الضم الإسرائيلي» تهديداً للأمن العالمي والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط ، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية سيدمر آمال السلام ، وأعتبر أنه سيشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة والأمن في العالم.

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