شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل إلى 35ر2 مليون حالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 5ر1 بالمئة، مقارنة بنفس الوقت أمس الثلاثاء، لتصل إلى 35ر2 مليون، حتى الساعة الرابعة وست دقائق بتوقيت نيويورك، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

والزيادة المحلية للحالات أعلى عن متوسط الزيادة اليومية وهي 3ر1 بالمئة، خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 389085، بزيادة 2ر0 بالمئة عما كان عليه في نفس الوقت أمس الثلاثاء.

وسجلت ولاية أريزونا زيادة في حالات الإصابة بنسبة 9ر6 بالمئة في العدد الذي تم تسجيله مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يزيد إجمالي حالات الإصابة بها إلى 58378 . وسجلت ولاية ديلاوار أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 69 شخصا بها.