الموقف الوبائي للإصابات بكورونا في البصرة

أعلنت خلية الأزمة في محافظة البصرة، الأربعاء، عن الموقف الوبائي للإصابات بكورونا في المحافظة.
الحالات الموجبة الجديدة = 242
(111حالة من التحري والرصد الوبائي الفعال + 131 حالة
راجعت المستشفيات )
عدد حالات الوفاة الجديدة= 3
الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 12
عدد الحالات الموجبة التراكمية= 2701
(52 وفيات + 1297 شفاء + 24 حالة حرجة في العناية المركزة وعلى اوكسجين ماسك + 636حالة بدون اعراض + 692 حالة مستقرة قيد العلاج )
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