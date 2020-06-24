الموقف الوبائي للإصابات بكورونا في البصرة

أعلنت خلية الأزمة في محافظة البصرة، الأربعاء، عن الموقف الوبائي للإصابات بكورونا في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ألموقف الوبائي ليوم 24/6/2020 كالآتي: الحالات الموجبة الجديدة = 242

(111حالة من التحري والرصد الوبائي الفعال + 131 حالة

راجعت المستشفيات ) عدد حالات الوفاة الجديدة= 3



الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 12 الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 12 عدد الحالات الموجبة التراكمية= 2701 (52 وفيات + 1297 شفاء + 24 حالة حرجة في العناية المركزة وعلى اوكسجين ماسك + 636حالة بدون اعراض + 692 حالة مستقرة قيد العلاج )

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