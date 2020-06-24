واشنطن تعلن فرض عقوبات على قباطنة 5 ناقلات إيرانية حملت الوقود لفنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على قباطنة خمس ناقلات إيرانية نقلت إجمالا نحو 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني إلى فنزويلا.

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