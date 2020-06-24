بالصور.. البصرة الان

تشهد محافظة البصرة اجراءات فرض حظر التجوال الشامل في شوارع المحافظة كاجراء وقائي من انتشار فايروس كورونا وتظهر الصور ادناه خلو شوارع المحافظة من المارة فيما اغلقت المحال التجارية ابوابها. Advertisements

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