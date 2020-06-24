مقتل شخص على يد شقيقه شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شخص على يد شقيقه شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "خلافاً وقع بين شقيقين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة في منطقة الشعلة شمالي العاصمة". وأضاف أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل أحد الشقيين، داخل دارهما وهروبه الى جهة مجهولة".



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