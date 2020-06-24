بسبب خطورة الموقف الوبائي في نينوى.. خلية الازمة تصدر عددا من القرارات

اصدرت خلية الازمة في نينوى، الاربعاء، عددا من القرارات بسبب خطورة الموقف الوبائي. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظ نينوى رئيس خلية الازمة نجم الجبوري وخدمة للمصلحة العامة ونظرا لخطورة الموقف الوبائي قرر بما يلي: ١. فرض حظر تام للتجوال على جميع انحاء المحافظة يبدأ من هذا اليوم الأربعاء الساعة ٦ مساءا ويستمر لغاية الساعة ٥ صباحا من صباح يوم الاحد الموافق الخامس من تموز المقبل. ٢. الطلب من قادة العمليات ومدير الأمن الوطني إغلاق مداخل المحافظة بشكل تام امام الوافدين ومتابعة منتسبيهم بما يخص غلق المداخل. Advertisements ٣. يستثنى من ذلك الصحة والدوائر الخدمية والتجارة والافران والمواد الغذائية داخل الأحياء حصرا وللحالات الطارئة الاتصال بالاسعاف الفوري او الشرطة. ٤. على قيادة شرطة نينوى منع اي تجمع او خرق لحظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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