مجلس الأمن.. دعوات أممية وعربية لإسرائيل للتراجع عن "الضم"

دعت الأمم المتحدة والجامعة العربية، الأربعاء، إسرائيل إلى التخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه "إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات".

وأضاف:"أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه :"إذا طبقت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية سيدمر أي آمال للسلام في المستقبل".

وأضاف أبو الغيط:" يجب على مجلس الأمن القيام بدورة لمنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات أحادية لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

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وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء التنفيذ المحتمل لخطط الضم في الأول من يوليو/ تموز.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع أكثر من ألف نائب من 25 دولة أوروبية على رسالة تطالب حكومات ورؤساء بلدانهم بالتدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.



وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30٪ من مساحة الضفة الغربية من بينها غور الأردن بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

ورفض الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطوة الضم ، وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أنها ستحكم بالفشل على فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.