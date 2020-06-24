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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان علاقات الصداقة وجهود احتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
حث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي إلمار محمدياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان علاقات الصداقة بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها المنظمات الدولية.
كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض ووزير خارجية أذربيجان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.
وأكد سموه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إلمار محمدياروف على أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.
كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.
وأشا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.
وأكد الحرص المستمر على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
من جانبه ثمن معالي إلمار محمدياروف الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأشاد بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال تعامليها مع الجائحة.
كما أكد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبيهما.
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