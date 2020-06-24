تعرف على أبرز تصريحات عقيلة صالح حول تطورات الوضع في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن الشعب يطلب رسميًا من القاهرة التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي لبلاده ومصر



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وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، (تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة).

كما دفعت تركيا بأكثر من 9600 من المرتزقة السورييين إلى ليبيا ، بينهم أطفال وعناصر لتنظيمات مصنفة إرهابية مثل جبهة النصرة.

وتتزايد المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في ليبيا كان آخرها مطالبة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا في رسائل وجهها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بإلزام مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.