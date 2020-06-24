فلاي دبي تستأنف تسيير الرحلات المنتظمة في 7 يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فلاي دبي انها ستستانف رحلاتها المنتظمة اعتبارا من 7 يوليو حيث ستكون الحجوزات متاحة على الموقع الشبكي، مبدئيًا إلى 24 وجهة.



وستضيف الناقلة المزيد من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تتوفر الرحلات للحجز ابتداءً من اليوم للسفر بدء من 7 يوليو. نحن نخطط مبدئيًا للعمل الى 24 وجهة وسنضيف باستمرار وجهات ورحلات جديدة إلى الشبكة ونتوقع أن ترتفع اعداد الوجهات إلى 66 محطة خلال فصل الصيف. وهذا سيعتمد بالطبع على قدرة الدول على الانفتاح وقبول السفر الدولي".

وستعلن فلاي دبي عن تفاصيل رحلة عملائها قريبًا والتي ستوضح ما يمكن للمسافرين توقعه والمعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها في المرة القادمة التي يسافرون فيها.

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وأضاف حمد عبيد الله: "عقب الإعلان الأخير، نرحب بالعودة إلى الخدمة بطريقة آمنة ومدروسة. لقد أعدنا تصميم رحلة مسافرينا المبنية على المعايير العالية الحالية لتقليل مخاطر انتقال وباء كوفيد-19 ويمكننا الآن خدمة مسافرينا وتسهيل لم شملهم مرة أخرى. هذا، ومع التعليمات الواضحة والمبسطة التي وضعتها السلطات المختصة ، يعني أنه الوقت المثالي للعودة إلى الطيران".

ويمكن إجراء الحجوزات على موقع الناقلة الشبكي لفلاي دبي، ويتعين على المسافرين التأكد من الاطلاع على اللوائح الصادرة عن موقع أياتا IATA

ستشغل فلاي دبي رحلات الى الوجهات التالية (24)، والتي ستخضع للموافقات الحكومية:

أديس أبابا ، الإسكندرية ، ألماتي، عمان، باكو ، بيروت ، بلغراد ، بوخارست ، دوبروفنيك ،أصفهان ، جوبا، كابول، الخرطوم ،كييف ،كراكوف ، لار، نور سلطان، براغ، سراييفو، شيراز، صوفيا، تبليسي، طهران و يريفان.